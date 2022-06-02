الملكة إليزابيث لن تحضر “قداس الشكر “.. بسبب الإرهاق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 9 دقائق

قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قداس الشكر غدا الجمعة والذي يقام بمناسبة مرور سبعة عقود على توليها العرش بعد أن عانت من الإرهاق بسبب الحركة عندما حضرت عرضا عسكريا اليوم الخميس.

كان من المقرر أن تحضر الملكة القداس في كاتدرائية القديس بولس في اليوم الثاني من الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لذكرى جلوسها على العرش.

وظهرت في وقت سابق اليوم الخميس من شرفة قصر بكنجهام وهي تلوح لآلاف المهنئين.

وقال القصر “استمتعت الملكة كثيرا بموكب عيد ميلادها اليوم والعرض الجوي لكنها شعرت ببعض الإرهاق”.

وأضاف “مع الأخذ في الاعتبار الرحلة والنشاط المطلوبين للمشاركة في القداس الوطني للشكر غدا في كاتدرائية القديس بولس، رأت جلالة الملكة، بعد تردد كبير، أنها لن تحضر”.