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هالة عمر ستايلست "بحبك" لتامر حسنى: الفيلم احتاج تحضيرات خاصة

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القاهرة - سامية سيد - قالت هالة عمر ستايلست فيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى، إن الفيلم احتاج تحضيرات خاصة من ناحية الملابس، خاصة وأن بطل العمل يمر بعدة مراحل، وكل مرحلة لها ملابسها وتفاصيلها الخاصة، موضحة أن الأمر كان مركبا بالنسبة لها في هذا الفيلم بالتحديد، خاصة وأن بطل العمل هو نفسه المخرج، حيث علقت قائلة:"اختار الملابس لنجم العمل وهو نفس الوقت لابد من عرضه عليه، بصفته المخرج".

 

وأضافت عمر، أن جميع الفنانين المشاركين في الفيلم لكل منهم تفاصيل مختلفة عن الأخرى، فمنها الكوميدى وأخر ذو الطابع الجاد، وكان لابد من اختيار الملابس المناسبة لكل شخصية.

 

يذكر أن فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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