شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب التكنولوجيا .. شاهد أفلام عالمية عن الـ Hackers فى الويك إند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أفلام التكنولوجيا واحدة من أكثر فئات الأفلام العالمية التي يبحث عنها كثير من متابعى هذا الجانب خاصة، وتعد إجازة الويك إند من أفضل الفرص لـ مشاهدة أي من هذه الأفلام.

ولذلك نرشح لكم فيلمين لمشاهدتهم في عطلة الويك أند عن الـ Hackers.

الفيلم الأول هو Snowden الذى طرح في 2016، ومن إخراج أوليفر ستون، وتأليف الثلاثى أوليفر ستون وكيران فيتزجيرالد ولوك هاردينج، العمل من بطولة كل من جوزيف جوردون-ليفيت وشايلين وودلي، وميليسا ليو، وغيرهم.

فيلم Snowden مدته ساعتان و14 دقيقة، ويدور حول إدوارد سنودن، موظف ترك وظيفته في الأمن القومي، وأصبح شخص يعرف كيفية تجميع البيانات لتتبع الاتصال الرقمي، وبالتالي بدء في تسريب هذه المعلومات لـ يصبح بطل في نظر البعض، وخائن للبعض الآخر، وهارب من القانون.

الفيلم الثانى هو فيلم Blackhat، الذى طرح في خلال عام 2015، ومن إخراج مايكل مان، وتأليف مورجان دافيس فويل، ويقوم ببطولته كل من كريس هيمسوورث وفيولا ديفيس وتانغ وي، وغيرهم.

فيلم Blackhat تصل مدته إلى ساعتان و13 دقيقة، ويدور حول مخترق موهوب للغاية، الذى استخدم مهاراته في عمليات غير قانونية وحكم عليه بالسجن، ولكنه يجد طريقه للخروج من عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما، عندما يظهر أجزاء من كود أو رمز كتبه ذات مرة أثناء شبابه في برنامج ضار، ولكن مع التسبب في هجوم إرهابي في محطة طاقة نووية في الصين، تجمعه الفرصة بصديقٍ قديم، ولكنها ستضعه أيضا وسط حرب بين قوتين عظميين.