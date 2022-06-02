شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تتقدم ببلاغ ضد المسىء لـ أم كلثوم وأحمد رامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد ناصر دويدار، بتهمة الإساءة للشاعر الكبير أحمد رامي، والذي يُعد أحد رموز ومؤسسي جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم.

وتحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب.

وكان الشاعر والسيناريست مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين قال لـ ”الخليج 365”، إن الإساءة لـ أم كلثوم وأحمد رامي فى ندوة باتحاد الكتاب المصريين هو أمر مخزٍ ومثير للاستنكار.

واعتبر مدحت العدل أن ما قاله الشاعر فى حق أم كلثوم وأحمد رامى، ما هو إلا "قعدة نميمة مخزية" وكان يجب على اتحاد الكتاب ان ينأى بنفسه عن مثل تلك الفعاليات المسيئة.

وأثارت تصريحات شاعر يدعى ناصر دويدار العضو باتحاد كتاب مصر، خلال أمسية ثقافية داخل أروقة الاتحاد، حالة من الغضب الشديد بسبب ما اعتبره محبو أم كلثوم وأحمد رامى بأنه "تطاول على قامات مصرية تركت بصمتها فى تاريخ الفن العربى".

تصريحات الشاعر دويدار أثارت ضده موجة من الغضب حيث قال خلال الأمسية: "أم كلثوم أنانية ولاعبت رامى على الشناكل، ورامي عنده هطل عاطفي، كما أن أم كلثوم سرقت أغنيتين لشاعر شاب وأدتهم لكبار الشعراء يشتغلوا عليها.. والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته، يقال إن هناك شاعر اسمه علي مهدي أعطى أم كلثوم قصيدتين وراح يشيع أن الست ستغني له وقامت أم كلثوم بتفصيص القصيدتين ومنحتهما لشعراء كبار ليبنوا عليها".