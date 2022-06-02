شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطرح أغنية "أتعدى حدودى" بتوقيع الشاعر نادر عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان هيثم شاكر أحدث أعماله الغنائية أغنية "أتعدى حدودى" على قناته بموقع يوتيوب والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم، تكون "هتعدى حدودى" ثالث أغانى هيثم شاكر فى عام 2022.

وتقول كلمات الأغنية:

آه يا قلبى على اللى لما عدى.. جنبى لرحت فيها في الميعاد ده

عقلى جاب وودى تهت وأنا وياه

ألف ضمة فوقها ألف شّدة.. نفسى أضمهاله مرة واحدة

حالة مستجدة كان سببها لقاه

أتعدى حدودى ولا أستهدى

لا أنا حمل مقاوحة ولا مناهدة.. ولا فيه اتفاقية ولا معاهدة ولا وعد معاه

وطرح مؤخرًا هيثم شاكر أغنية بعنوان هنتقابل بعدين على يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ميكس و ماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفي نصر وبيز جيتار سيكا وصولوهات محمود شاهي وستايلست فريد عادل، بعدما سبق وأطلق أغنية "يإذيك" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوى.

وكانت آخر أعمال الشاعر نادر عبد الله أغنية "لوحة باهتة"، للنجمة أنغام، من ألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وقدم نادر عبد الله من قبل للنجمة أنغام أغنية "واحدة بتحبك"، ضمن أغانى ألبومها الغنائى "نفسى أحبك"، والتى طرحته نجمة الغناء أنغام عام 2008، ولم تكن هذه الأغنية التى تخطت العقد من عمرها هى الأولى، فبداية التعاون بين أنغام وعبد الله يعود لعام 2000 أى منذ 22 عاما، حيث كتب لها الشاعر المتميز أغنية "حبيتك ليه" ضمن أغانى ألبومها "ليه سيبتها" وبعد هذه الأغنية تكرر التعاون بينهما من خلال عدة أغانى نالت قدرا كبيرا من النجاح وهى "رجعنا فى كلامنا"، "أنا مخاصماك"، "قد ما تقدر"، "فاكراك"، "بغير"، "واحدة بتحبك".