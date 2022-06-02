عبود يفاجئ جمهوره.. “إذا بتريد” تصدر غدًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة للجمهور والمتابعين، أعلن النجم السوري عبود عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة “إذا بتريد” يوم غد الجمعة عبر قناته في موقع “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية.

ونشر عبود بوستر الأغنية على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلًا: “حبيت فاجئكن… إذا بتريد أغنيتي الجديدة رح تكون موجودة ابتداءً من بكرا الجمعة الساعة ٥ مساءً على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية”.

أغنية “إذا بتريد” هي من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وتوزيع عمر صباغ. ويتولى المنتج الفني حبيب داغر، صاحب شركة Blue Taurus إدارة وإنتاج الأعمال الفنية للفنان عبود منذ مشاركته في برنامج “ذا فويس”.

يذكر أن عبود حقق شهرة واسعة بعد مشاركته في الموسم الرابع من برنامج The Voice عبر شاشة “ام بي سي”. وفي رصيده الفني العديد من الأغنيات الناجحة، آخرها أغنية “بغارو” التي تعاون من خلالها مع الفنان اللبناني زياد بطرس.