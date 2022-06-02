عمرو يوسف مع الشريان.. عملت بائعاً وحارس سيارات وهاجرت بحثاً عن الحلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدلى النجم المصري عمرو يوسف بتصريحات كثيرة خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي داود الشريان في برنامجه “مع الشريان” عبر فضائية mbc، حيث تذكر خلال الحلقة بعض تفاصيل بداياته قبل دخوله المجال الفني.

وتحدث عمرو يوسف عن هجرته إلى أميركا مرتين، وعدم إخبار أهله بما فعله، حيث كان ينوي في ذهابه للمرة الثانية إلى أميركا عدم الرجوع مرة أخرى، كما أفصح عن المهن التي عمل بها قبل دخوله التمثيل، كما كان للراحل نور الشريف قسطاً وافراً في الحديث عنه، والذي اعتبره أن له دوراً كبيراً في حياته الفنية وغيرها من الأمور.

وفي تفاصيل رحلته إلى أميركا في بدايات شبابه، تحدث عمرو يوسف عن فترة هجرته، حيث قال إنّه سافر لأول مرة إلى أميركا في عام 1999 وعمل هناك لفترة ولكنّه عاد مجدداً إلى مصر، قبل أن يُقَرّر الهجرة بشكل تامٍ في عام 2001، ولم يخبر أسرته برغبته في عدم العودة مجدداً، مشيراً إلى أنّه في تلك الفترة كان متأثراً بما يسمى “الحلم الأميركي”، وعمل هناك في عدة وظائف مثل “بائع” في مطعم و”حارس سيارات” وغيرها، قبل عودته إلى مصر.

وبالعودة قليلاً إلى الوراء استرجع عمرو ذكريات بداياته الفنية، كاشفاً اهتمامه بالسينما والتمثيل منذ طفولته، حيث كان يترك المدرسة بمفرده من أجل مشاهدة الأفلام، وذلك بسبب حبه للسينما.

وعن دراسته الجامعية، قال عمرو يوسف إنه درس القانون والمحاماة ولم يعمل في مجال المحاماة، إذ إنه لا يعرف حتى الآن سبب اختياره ذلك المجال لدراسته، حيث أقنعته أسرته وقتها بأنّه مجال مطلوب في سوق العمل.

وعن أول مهنة عمل بها قبل احترافه التمثيل وقَرّبته من العمل الفني، قال أن ذلك كان من خلال التعليق الصوتي على الفقرات الفنية والإعلامية، قبل العمل كمقدم برامج في قناة “روتانا سينما”، معتبراً أن تلك الفترة كانت مهمة في حياته الفنية.

وأوضح عمرو يوسف أن الجمهور عرفه من خلال تقديم نشرة الأخبار على قناة “روتانا”، خاصة أنّ القناة كانت في بداياتها وكانت تتمتّع بجماهيرية واسعة، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتابعه.

كما استرجع عمرو يوسف ذكرياته مع الفنان الراحل نور الشريف، الذي قدمه كممثل لأول مرة في مسلسل “الدالي”، وقال إنّه يعتبر نور الشريف من أكثر الشخصيات تأثيراً في مسيرته، إذ تعلم منه الكثير مثل الانضباط والالتزام والاعتناء بزملائه ومساندتهم.