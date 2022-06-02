شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تكرر ثنائيتها مع على ربيع فى المسرح بعد 7 سنوات من "لهفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرر النجمة دنيا سمير غانم تعاونها مع النجم الكوميدى على ربيع فى مسرحية "روحى أنا" التي يتم التحضير لها، لعرضها خلال الفترة المقبلة، ويأتي تعاون دنيا وعلى بعد 7 سنوات من تحقيقهما نجاحاً كبيراً في مسلسل "لهفة" الذي تم عرضه في شهر رمضان عام 2015 وخاضت به دنيا سمير غانم أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما.

وجسد على ربيع في مسلسل "لهفة" شخصية أيمن شقيق لهفة (دنيا سمير غانم)، والعمل شارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، هناء الشوربجى، سامى مغاورى، مريم السكرى وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم محمد رمضان، محمد حماقى، منى زكى، أكرم حسنى، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، نبيلة عبيد، محمد امام، يسرا اللوزى، حسن الرداد وإيمى سمير غانم وغيرهم.

مسرحية "روحى أنا" تسجل التجربة الأولى للنجمة دنيا سمير غانم على خشبة المسرح، ويشارك في بطولة المسرحية على ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وهي من تأليف كريم سامى، ليكون أول الأعمال الجديدة التي تعاقدت عليها دنيا منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وفى سياق آخر تنتظر دنيا طرح فيلما الجديد "تسليم أهالى" في السينمات خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسى، كما تنتظر عرض مسلسلها "عالم موازى" المكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز.

أما على ربيع فيعرض له حالياً في السينمات فيلم "زومبى" ويشارك في بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.