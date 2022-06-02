شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الجازولية تحيى حفل إنشاد صوفى فى ساقية الصاوى 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة "الجازولية" للإنشاد الصوفى لتقديم أول حفل للموسيقى الروحية، بقاعة النهر يوم الخميس الموافق 16 يونيو فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء بـ ساقية عبد المنعم الصاوى.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل، مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد الخاصة بالطريقة الجازولية، والتي تهدف لإحياء التراث الصوفي ونشر رسالة الحب والتسامح والتعايش مع الآخر.

وتهتم فرقة "الجازولية" بنشر تراث الموسيقي الروحية الصوفية، وذلك للحفاظ على أصول التراث الصوفي، كما تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الأعمار، ويقدمون اعمالهم في حالة روحية من الإنشاد الصوفي والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبي صلي الله عليه وسلم.

جدير بالذكر أن فرقة الجازولية تهتم بالموسيقي الروحية الصوفية، وقد أسسها العارف بالله سيدى جابر حسين أحمد الجازولي عام 1950، وذلك من أجل إلقاء الضوء على الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية، والتي يحتل انشادها مكانة عالمية متميزة وذلك لما تجمع فى ألحانها بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة على نحو يلائم جميع الأذواق والأعمار.