شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غنائها باللهجة المصرية.. بلقيس تحصد جائزتى أفضل أغنية وكليب بـ"دبلوماسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الفنانة بلقيس فتحى، جائزتين على أغنيتها الجديدة "دبلوماسى"، والتى تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى، والتى قدمتها باللهجة المصرية، وذلك من مهرجان براغ الدولى للأفلام فى دورته التاسعة والعشرين.

وحصلت بلقيس فتحى على جائزة أفضل فيديو كليب، وكذلك جائزة أفضل أغنية، كما حصلت الأغنية على الجائزة الذهبية لأفضل مخرج من خلال المصرى على أبو طالب.

وقد طرحت بلقيس مؤخراً أغنية "العيد جاء" فى موسم عيد الفطر الماضى، على موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتم تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.

ومن المقرر أن تصدر بلقيس أحدث أغانيها باللهجة المصرية والتي تحمل اسم "ونتدلع" خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تم تصويرها بمصر خلال الفترة الأخيرة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عاد.







