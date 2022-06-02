شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تستقبل الفائزين بمسابقة شوبان للبيانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفائزين بجائزة شوبان للبيانو، والتى نظمتها سفارة جمهورية بولندا بالقاهرة للأطفال والشباب، وهما محمود أحمد البطران الحائز على المركز الأول وشهد مجدى الفائزة بالمركز الثانى، وهما من طلاب مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد فصل شريف صلاح.

وهنأت إيناس عبد الدايم الفائزين وحثتهما على مواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من النجاح، وقالت إن مصر تزخر بالواعدين فى مختلف مجالات الإبداع، وأكدت أنهما من أبناء مركز تنمية المواهب بالأوبرا والذى يطبق نظم دراسية متطورة لصقل قدرات الواعدين وتخريج أجيال تحمل راية الفنون الجادة، معلنة الفخر بأبناء الوطن المتفوقين باعتبارهم نماذج مشرفة فى المحافل الدولية.

وكانت سفارة جمهورية بولندا بالقاهرة قد أعلنت فوز محمود أحمد البطران وشهد مجدى بالمركزين الأول والثانى فى مسابقة شوبان للبيانو والتى تكونت لجنة تحكيمها من ثلاثة أعضاء من دول مصر ومثلها المايسترو أحمد الصعيدي، بولندا وألمانيا وحصل الفائزان على منحة دراسية فى بولندا بعنوان "على خطى شوبان" خلال أغسطس المقبل.



