شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم "مغامرات كوكو" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تصوير فيلم "مغامرات كوكو" خلال هذه الأيام بسبب سفر أبطال الفيلم بيومى فؤاد وأوس أوس إلى السعودية، للمشاركة فى مسرحية "عائلة تس"، المقررعرضها فى موسم جدة خلال الفترة من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو، على المسرح العربى "جدة".



عائلة تس

مسرحية "عائلة تس" من بطولة مصطفى خاطر، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا.

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومي فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنعاً للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبنائه فى محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

يجسد الفنان بيومى فؤاد ضمن أحداث فيلم "مغامرات كوكو" شخصية كامل دكتور بيطرى شاطر محب للحيوانات، حيث انتهى من تصوير عدد من مشاهده داخل أحد استوديوهات شبرامنت بعد فترة توقف طويلة كانت بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير مسلسلات رمضان الماضى، والفيلم كوميدي تدورأحداثه حول صراع الخير والشرليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى.