محمد صلاح مستعد للتنازل عن كل جوائزه الفردية مقابل شئ واحد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، إنه يود التنازل عن كل جوائزه الفردية من أجل فرصة إعادة مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الـ”ريدز” بهدف دون مقابل.

وأضاف صلاح عبر حسابه في “تويتر”: “لا أستطيع أن أعبّر بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة هذا اللقب إلى ليفربول ولكن في النهاية لم ننجح. لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما فيه الكفاية على دعمهم. الموسم كان طويلاً جداً ولكن جزءاً مني يتمنى أن ينطلق الموسم التالي غداً”.

وتابع: “التقدير الذي نلته من جانب الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو أمرٌ مميز لن أنساه أبدا. ومع ذلك، أود أن أعطي كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة”.

وتوّج صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي وأكثر من مرر تمريرات حاسمة خلال الموسم، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري بتصويت الجماهير والنقاد.

وقال صلاح: اختياري كأفضل لاعب عن طريق الجماهير والصحافيين خلال ذات الموسم هو أمر مميز لن أنساه أبدًا، أود أن أتخلى عن كل تلك الجوائز من أجل إعادة هذا النهائي (الأبطال) لكن هذه هي كرة القدم.