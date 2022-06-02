واقعة غريبة.. سيدة تضع طفلها على الشاطئ لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

غالباً ما تحب بعض النساء ان تكون لحظة الولادة مميزة لمكانتها وحساسيته، ولكن هذه السيدة الامريكية حرصت على ان يشهد المحيط الهادئ على هذا الحدث، فقررت هذه السيدة ان تلد على الشاطئ في واقعة غريبة من نوعها.

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل”، نشرت جوزي بيوكيرت، 37 عاماً، على صفحتها بموقع الانستغرام توضيحاً كيف توجهت هي وشريكها، بيني كورنيليوس، 42 عاماً، إلى الشاطئ حتى تتمكن من إنجاب طفلها على شاطئ بلايا ماجاجوال، نيكاراجوا.

والغريب أن السيدة الأمريكية، أنجبت طفلها دون مساعدة طبية فيما يسمى “بالولادة الحرة”، بعد أن رفضت إجراء الفحوصات طوال فترة حملها.

جوزي بيوكيرت ووشريكها، بيني كورنيليوس

وأوضحت الصحيفة، انه تمت مشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر الأمواج التي اصطدمت بظهرها وهي تتلوى من الألم من خلال الانقباضات أكثر من 200000 مرة.

قالت “جوزي” كان للأمواج نفس إيقاع الانقباضات الولادة، وهذا التدفق السلس جعلني أشعر أنني بحالة جيدة حقاً.

وفي شرح لقرارها، اوضحت “جوزي” “خطرت لي هذه الفكرة في رأسي وأردت أن أنجب في المحيط ولأن الظروف كانت مناسبة في ذلك اليوم، هذا ما فعلته”.

فيما أشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد إحصاءات متاحة عن عدد الولادات المجانية التي تحدث في جميع أنحاء العالم كل عام، ولكن يعتقد أن العدد صغير ولكنه في تزايد.

وتعتبر هذه العملية محاط للجدل، بعد ولادة طفل ميت من كاليفورنيا في عام 2018 بعد ستة أيام من المخاض دون تدخل طبي.