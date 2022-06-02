الأمير هاري وعائلته بحماية الملكة إليزابيث في بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الملكة تهتم كثيراً لزيارة حفيدها الأمير هاري وعائلته إلى بريطانيا، خاصة وأنه كان يخشى كثيراً على أمن عائلته خلال تواجده في المملكة دون حماية ملكية.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن الملكة أمرت يوم أمس الأربعاء في 1 يونيو/ حزيران 2022 بإرسال سيارتها الخاصة ضمن إجراءات أمنية لاستقبال الأمير وعائلته بعد هبوط طائرتهما الخاصة في المملكة المتحدة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت سيارة اللاند روفر الخاصة بالملكة في استقبال العائلة في مطار فارنبورو في همباشير إلى مكان إقامتهما، على أن يشاركا في احتفال «استعراض الألوان» أي «تروبينغ ذا كولور» الذي يجري في هذه الأثناء، إنما دون الظهور في «لحظة الشرفة» التي ستكون حكراً على أفراد العائلة المالكة العاملين.

ومن المتوقع أيضاً أن تلتقي الملكة إليزابيث الثانية يوم السبت المقبل في قصرها حفيدتها ليليبت، ابنة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، للمرة الأولى، في اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد الصغيرة الأول.

وقد ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن الملكة متحمسة كثيراً للقاء عائلة الأمير هاري في القصر الملكي وطفليه، أرتشي بعد طول غياب وحفيدتها ليليبت للمرة الأولى منذ ولادتها، حيث ستحتفل بيوم ميلاد الأخيرة الأول في القصر الملكي.

وذكر مصدر مطلع للصحيفة أن الملكة إليزابيث تريد استغلال الاحتفال باليوبيل البلاتيني؛ للتأكيد على وحدة أسرتها وإبعاد الخلافات، فهي تعتبر أن الاحتفالات ستكون فرصة للقاء المواطنين بعد فترة صعبة عانتها البلاد، وعليه لا تريد أن يطغى على هذه المناسبة أي شيء، وهذا يشمل الأمور العائلية.

يشار إلى أن قصر باكنغهام الملكي كان قد أعلن في 18 يناير 2020 فقدان الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل لقب صاحب وصاحبة السمو الملكي، بعد تخليهما عن منصبهما الرسمي في العائلة الملكية.

وأشار القصر حينها إلى أنه وفقاً لاتفاق مسبق، فإن هاري وميغان ميركل لن يستطيعا استخدام لقبي صاحب وصاحبة السمو، كما أنهما لن يقوما بأي دور كجزء من الأسرة المالكة، ولن يمنح الأميران أي مزايا مالية مقابل المهام الملكية، وعليه خسر الثنائي الحراسة الخاصة التي كانا يتمتعان بها.

وتأتي زيارة الأمير مع أطفاله إلى بريطانيا بعد أن كان يخشى الأمير الإقدام على هذه الخطوة؛ لأنه لا يشعر بالأمان هناك، فخلال جلسة استماع للمحكمة أقيمت في 18 فبراير 2022، ذكر محامو الأمير هاري أنه لن يُحضر طفليه أرشي وليليبت؛ لزيارة وطنه من الولايات المتحدة؛ لأن هذه الزيارة محفوفة بالمخاطر دون حماية الشرطة لهم كعائلة.

وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة العليا في لندن، قال محامي هاري، الذي لم يحضر الجلسة، “شهيد فاطمة”، إن الدوق لم يعد يشعر بالأمان في المملكة المتحدة؛ نظراً للترتيبات الأمنية المطبقة عليه، ولكنه يريد رؤية عائلته وأصدقائه، والعمل مع الجمعيات المحببة إلى قلبه، كما أن بريطانيا ستبقى وطنه.

وقد سعى الأمير هاري للحصول على مراجعة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية؛ بمنعه من تمويل حماية الشرطة شخصياً له ولعائلته في أثناء وجوده في المملكة المتحدة؛ حيث إنه يريد أن يمول فريقاً أمنياً خاصاً لعائلتهما.

وقد ذكرت صحيفة “صن” البريطانية حينها أن الملكة لن تساعد حفيدها أبداً في هذا الموضوع، إذ إن الأمر مسألة تخص الحكومة، ولن تتدخل أبداً، فالحماية ليست هدية يمكن للملكة أن تقرر منحها أو سلبها، بل إنها تدعم قرار الحكومة في هذا السياق.

كما نقلت عن مصدر خاص من القصر قوله إن شرطة العاصمة ليست للإيجار، ولا يمكن معاملتها كفرق خاصة للأثرياء والمشاهير.