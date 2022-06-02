بعد انتصار ديب.. كيف ستدفع هيرد 8 ملايين وما البدائل أمامها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتبر طلب استئناف الحكم الذي قدمته محامية آمبر هيرد هو فرصتها الأخيرة لتقليل مبلغ التعويضات الذي أقرته المحكمة بسبب خسارتها قضيتها ضد طليقها جوني ديب.

وفي حال خسرت آمبر هيرد طلب الاستئناف وألزمتها المحكمة بدفع مبلغ التعويض كاملا، فسيكون لديها حلان فقط الأول أن تذهب جميع أموالها التي ستحصل عليها مستقبلا من أي أعمال قادمة سواء تمثيل أو إعلانات وغيرها إلى جوني ديب حتي تسدد المبلغ كاملا، أما الحل الأخير فهو إعلان آمبر هيرد إفلاسها وهو ما سيعفيها من دفع التعويضات لجوني ديب، ولكنها مضطرة لدفع ٣٥٠ ألف دولار خاصة بالتعويضات العقابية.

وحكمت المحكمة بتعويض مالي ١٥ مليون دولار لصالح الممثل جوني ديب بعد فوزه في قضية تشويه السمعة ضد طليقته آمبر هيرد، وهو الأمر الذي يضع الممثلة آمبر هيرد في ورطة كبيرة، بسبب أن آمبر مطالبة بدفع ١٥ مليون دولار أمريكي لجوني ديب علي سبيل التعويض، في حين أن ثروة الممثلة آمبر هيرد تبلغ ٨ ملايين دولار فقط، وهو ما جعل محاميتها تقدم طلب استئناف للحكم في محاولة لتقليل التعويضات المالية.

وقع عدد كبير في حيرة وارتباك بعد سماع حكم فوز جوني وحصوله على تعويض ١٥ مليون دولار، ليسمعوا بعدها بعدة دقائق فوز آمبر هيرد وتعويضها بـ ٢ مليون دولار، وهو ما جعل السؤال يطرح نفسه كيف فاز الثنائي معا في قضية تشويه السمعة.

فسر موقع “تي إم زي”،ما حدث في الحكم بفوزهما، حيث أوضح الموقع الشهير أن جوني ديب كان قد قدم للمحكمة ثلاثة ادعاءات لتشويه سمعته من قبل آمبر هيرد، واستطاع أن يثبت خلال المحاكمة صحة الثلاث ادعاءات، فيما فشلت آمبر هيرد في إثبات صحة ادعاءاتها أمام المحكمة واستطاعت أن تثبت ادعاء واحدا فقط من الثلاث التي قدمتها للمحكمة ، وكان بسبب تصريح خاطئ عنها قاله أحد محاميي جوني ديب، وهو ما جعل المحكمة تحكم لها بتعويض ٢ مليون دولار.

أصدر الممثل جوني ديب بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي شكر فيه أعضاء هيئة المحلفين قائلًا: “هيئة المحلفين أعادت لي حياتي. أشعر أنني في سلام.. الأفضل لم يأتِ بعد، وفصل جديد من حياتي سيبدأ.. الحقيقة لا تموت”.

ظهرت علامات الصدمة والتوتر على الممثلة آمبر هيرد أثناء إعلان الحكم في قضيتها ضد طليقها جوني ديب، وظلت الممثلة تنظر للأسفل وهي تحاول أن تتماسك، وظهرت رغبتها في البكاء واضحة.

وكانت الممثلة آمبر هيرد أصدرت بيانا عبر الحسابات الرسمية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارتها لقضية تشويه السمعة ضد طليقها جوني ديب، وقالت آمبر في البيان: “قلبي محطّم.. لا أستطيع وصف مدى إحباطي.، هذا الحكم خطوة للخلف.. عندما لم تستطع المرأة أن تدافع عن حقها..عندما يتم السخرية منها، ووصفها بالعار فقط لأنها قالت الحقيقة”.

وكانت المحكمة قضت لـ آمبر هيرد بتعويض مالي 2 مليون دولار، بسبب تصريح خاطئ عنها من أحد محاميي جوني ديب.

وأعلنت هيئة المحلفين فوز الممثل جوني ديب في قضية تشويه السمعة ضد طليقته آمبر هيرد.

وقضى أعضاء هيئة المحلفين بتعويضات مالية قدرها 10 ملايين دولار، وتعويضات عقابية قدرها 5 ملايين دولار لصالح جوني ديب.