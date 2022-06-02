عاصي الحلاني يحصد النجاح بـ”ضحكة حبيبي”.. مليون مشاهدة في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم اللبناني عاصي الحلاني الجديدة “ضحكة حبيبي”، أكثر من مليون مشاهدة بعد يوم واحد من صدورها على قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكان عاصي الحلاني قد تصدّر “الترند” في لبنان والسعودية والإمارات، وعدد من البلدان العربية، بعد ساعات من صدور أغنية “ضحكة حبيبي”، وتلقى عاصي العديد من التعليقات التي عبّر من خلالها المتابعون عن إعجابهم بالعمل.

وعبّر عاصي عن سعادته بصدور أغنية “ضحكة حبيبي” من خلال منشور عبر حسابه في موقع “إنستغرام” قائلًا: “يا رب اغنية وكليب ضحكة حبيبي تنال اعجابكم وان شاء الله الضحكة الحلوة والفرحة ما تفارق قلوبكم وبيوتكم”.

أغنية “ضحكة حبيبي” من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبد الرضى وسليم سلامة. أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع أحمد المنجد.

وتميّز فيديو كليب أغنية “ضحكة حبيبي” بأجواء صيفية مليئة بالألوان والإيجابية، ليعطي عاصي الحلاني من خلاله صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع بعيداً عما يمرّ به البلد من أوضاع صعبة.