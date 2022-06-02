نوال الزغبي نجمة دار الأوبرا المصرية بهذا الموعد.. “هنا الناس الطيبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدأ النجمة اللبنانية نوال الزغبي في أجندة حفلاتها لصيف هذا العام من خلال حفل فنيّ كبير تحييه يوم الإثنين 20 يونيو الحالي في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وأعلنت النجمة الذهبية عن الحفل من خلال صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت الإعلان الدعائي للحفل وعلّقت بكلمات أغنيتها الخاصة لمصر قائلةً: “هنا القاهرة والناس الطيبة حوالينا جمهور أم الدنيا الحبيب… بانتظاركم بدار الأوبرا المصرية الاثنين 20 يونيو”.

ومن المقرر أن تقدّم نوال الزغبي خلال السهرة المنتظرة باقة من أجمل أغنياتها القديمة التي يعشقها الجمهور المصري وأغنياتها الجديدة التي صدرت مؤخرًا.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت منذ فترة أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “لسه باجي على بالك”، من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج المبدع فادي حداد وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

وعادت نوال من خلال أغنية “لسه باجي على بالك” للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.