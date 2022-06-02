ميريام فارس تتصدّر عالميًا.. تحدّي قومي يجتاح تيك توك الفلبين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “قومي” لملكة المسرح ميريام فارس تصدّرها مواقع التواصل الإجتماعي، محققةً ملايين المشاهدات عبر مواقع فيسبوك وإنستغرام وتيك تيوك.

ورغم عدم إنضمام ميريام فارس إلى تطبيق “تيك توك” من خلال تدشين حساب لها، إلا أن ملكة المسرح اجتاحت التطبيق من خلال تحدي أغنية “قومي” الذي شارك فيه ملايين المتابعين حول العالم.

وأعلن تطبيق “تيك توك” في الفلبين أن أغنية “قومي” نجحت في دخول بيان الموسيقى العالمي، لتكون بذلك الأغنية العربية الوحيدة التي استقطبت الفلبينيين للمشاركة في التحدّي الذي أطلقته ميريام فارس.

ودخلت أغنية “قومي” إلى كل بيت في الفلبين، هذا البلد الذي يتخطى الـ100 مليون نسمة. واستطاع تحدّي الأغنية أن يسرق اهتمام الفلبينيين للمشاركة فيه والاستمتاع بالأغنية بالغناء والرقص.

يذكر أن تحدّي أغنية “قومي” شارك فيه عدد كبير من مشاهير الغناء، والتمثيل، والتقديم، والرقص حول العالم.

وكانت قناة “GMA CAPUSO” التلفزيونية الأشهر في الفلبين قد تحدّثت في وقت سابق من هذا الشهر عن انتشار أغنية “قومي”، وذلك في واحد من أهمّ برامجها الترفيهيّة، إذ تناول البرنامج التحدّي الذي أطلقته ميريام. كما تحدّثت القناة عن التداول الكثيف لهذا التحدّي من قبل رواد التواصل االجتماعي من مختلف الجنسيّات حول العالم.

يذكر أن أغنية “قومي” صدرت في ديسمبر 2018 وهي من كلمات وألحان يوسف العماني، وتوزيع : حسام الدين، ومكس وماستر جاسم محمد، أمّا الكليب فهو من إخراج شريف ترحيني.