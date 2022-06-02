شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى بعد طرح أغنيته الجديدة: يا رب ضحكة حبيبى تنال إعجابكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أغنيته الجديدة "ضحكة حبيبي"،وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة ومن إخراج أحمد منجد وكتب عاصى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:"يا رب أغنية وكليب ضحكة حبيبي تنال اعجابكم وان شاء الله الضحكة الحلوة والفرحة ما تفارق قلوبكم وبيوتكم".

وقال مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحاته لـ"الخليج 365": أنا ليس لدي أى مانع من خوض التجربة سواء في السينما أو الدراما ومعاييري هي وجود عمل يضيف لي وورقا يليق بى وموضوعا يتناسب مع تاريخي وأسلوبى، وإذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن أتردد أبدا في خوض التجربة، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية قبل ذلك وحققت نجاحا كبيرا.

وأعرب مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى أقيمت على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف: مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار إلى أنه دائمًا يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث أنه حدث يخلد اسم كل من يشارك في فعالياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى .