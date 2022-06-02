شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم وسيمون وعلى الهلباوى ومسلم والإخوة أبو شعر نجوم الساقية فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ ساقية عبد المنعم الصاوى غدا أولى برنامجها الفنى، حيث يقدم مسرح الساقية للعرائس، حفلتان لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، لتقدم فيهما أغنيتين من أعظم أغانيها وهم "أمل حياتي"، "عودت عيني" وذلك مساء اليوم الخميس 2 يونيو، بقاعة النهر، حيث تبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة مساءً، وتبدأ الحفلة الثانية في الثامنة مساءً.

كما يلتقى جمهور الساقية بفريق كورال روح الشرق، ويحيى الفنان مسلم حفل غنائى بالساقية يوم السبت المقبل، وتعود الفنانة سيمون إلى عالم الغناء والحفلات حيث إنها ستقوم بإحياء حفل غنائى على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى يوم الخميس المقبل 9 يونيو، وستقدم سيمون باقة من أغانيها التي اشتهرت بها في عالم التسعينات.

ويوم 17 يونيو ستقبل ساقية الصاوى ضيفها الدائم الفنان والمنشد على الهلباوى، ويوم 18 من نفس الشهر يوجد حفل إنشاد دينى يقدمه الإخوة أبو شعر.

روح الشرق

يذكر أن الفنانة سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية سنجل بعنوان "الروح الفرفوشة" تحمل بهجة وتفاؤل كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، واستطاع الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي أن يقدما لنا تركيبة موسيقية تناسب العصر الحالي بإيقاعه وتوزيعاته مع المحافظة على نفس الروح التي يحبها الجمهور في سيمون وأغانيها التي كانت دائما سابقة لعصرها وتدهشنا بما تقدمه في كل عمل.