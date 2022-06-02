شكرا لقرائتكم خبر عن ديب يفوز على آمبر هيرد فى السوشيال ميديا وهاشتاج باسمه تداول 19مليار مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل معجبو جوني ديب إلى وسائل التواصل الاجتماعي في موجة من الفرح بعد فوز نجم Pirates of the Caribbean بقضيته ضد آمبرهيرد ، حيث اتضح أنه هزم زوجته السابقة أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل قال المعجبون إن "العدالة قد تحققت '' وأن ديب يمكن أن يبدأ في إعادة بناء حياته المهنية واستعادة اسمه وسمعته في حين قال آخرون مازحون " أنه اليوم الذي ستتذكره آمبرهيرد دائمًا معتقده انها كادت تقبض على الكابتن جاك سبارو" .

وفي الوقت نفسه ، ظهرت TikToks مع هاشتاج #JusticeforJohnny وأشكال أخرى من الهاشتجات مماثلة تمت مشاهدتها أكثر من 19.8 مليار مرة ، بينما حصلت مقاطع فيديو #JusticeforAmberHeard على 81 مليون مشاهدة فقط.

حصل نجم Pirates of the Caribbean على دعم ساحق على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك Twitter و TikTok بينما تم تشويه سمعة آمبرهيرد

سارع المشجعون إلى السخرية من أنهم سيشربون احتفالًا بفوز ديب وأضافوا أنهم يأملون في أن يشرب النجم أيضًا.

علي جانب آخر علق النجم آسر ياسين على النزاع القضائى بين النجم العالمى جونى ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، مستعينا بشخصيته فى مسلسل "سوتس بالعربى" إذ كان يؤدى دور محام، وكتب على حسابه الشخصى على "فيس بوك": "مبروك يا جونى يا أخويا بس لو كنت جيتلى من الأول كان الموضوع خلص بره المحاكم".

وانتهت جلسة الحكم فى القضية التى تختصم فيها آمبر هيرد زوجها السابق جونى ديب، لصالح الأخير إذ حكمت محكمة أمريكية بـ15 مليون دولار لصالح جونى ديب فى قضية التشهير.

وفى وقت سابق، قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة أشخاص وصلت أمس الأربعاء إلى حكم بشأن دعوى التشهير التى رفعها جونى ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد‪.‬

وأكدت الشبكة أن السبب فى تأخر إصدار هيئة المحلفين لحكمها فى قضية جونى ديب وآمبر هيرد هو ورقة الحكم التى تحتوى على 42 سؤالاً‪.‬

وفى هذا السياق، على هيئة المحلفين الإجابة على 42 سؤالاً وردت فى الوثيقة التى قدمتها المحكمة قبل إصدار الحكم،؛ إذ إن كل سؤال بمثابة قرار وحكم بحد ذاته، وعليه فذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت‪.‬

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فالـ 42 سؤالاً تنقسم بين 24 سؤالًا بخصوص ادعاءات ديب، و18 سؤالاً بخصوص دعوى هيرد المضادة، فيما تمتد هذه الوثيقة على ثمانى صفحات

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والإجابة عن تلك الأسئلة ستجعل اتخاذ القرار أمراً حتمياً وعادلاً، كما أنها ستساعد هيئة المحلفين على اتخاذ قرار بشأن الأضرار التى لحقت بكلا الطرفين، وأى تعويضات عقابية