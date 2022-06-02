شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده..كيف تغلب المخرج أحمد توفيق على أزمة رفض الممثلين للمعلم سردينة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الممثل والمخرج احمد توفيق الذى ولد فى مثل هذا اليوم 2 يونيو، ومن بين الأعمال العديدة الذى شهد على إخراجها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، والذى يعتبر بمثابة تحفة في تاريخ الدراما المصرية لا زالت تحقق نجاحاً جماهيرياً وتحظي بمشاهدة إلى الآن كلما تم إعادة عرض حلقات المسلسل.



المخرج والممثل احمد توفيق

وربما لا يعلم كثيرون أن المسلسل مر بتحديات عديدة، أبرزها اعتذار الكثير من الممثلين عن دور "المعلم سردينة" الذى قام به الممثل الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث حقق به نجاحاً كبيراً، وعن كواليس موافقته على الدور أكد خلال مقابلة تليفزيونية له مع الإعلامية اسعاد يونس أنه تفاجأ باتصال المخرج أحمد توفيق يطلب منه القدوم في اليوم التالي للانضمام للعمل، وما ان ذهب حتي شرح له طبيعة الشخصية.



المعلم سردينة

وأضاف عبد الرحمن أبو زهرة وقتها : " "المخرج أحمد توفيق كلمنى قالى هتصور بكرة وتعالى وهشرح لك الدور، وكل اللى اعتذروا ندموا لما شافوا الدور وعملى جماهيرية كبيرة لحد النهارده".

وهو ما يثبت الذكاء الشديد للمخرج الراحل الذى استعان بالممثل عبد الرحمن ابو زهرة للعب الشخصية التى لا زالت تعيش إلى الآن ونمت عن ذكاء المخرج الراحل فى اختيار الممثلين.

جدير بالذكر أن المخرج احمد توفيق رحل عن عالمنا فى عام 2005 مخلفاً مسيرة فنية طويلة ما بين التمثيل والاخراج حيث شكل ثنائياً بارزاً مع الممثل الراحل نور الشريف، وأخرج له مجموعة من الأعمال أبرزها "لن اعيش فى جلباب أبى"، "عمر بن عبد العزيز".