شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنت طيبة يا ست الكل .. محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد رشاد، بعيد ميلاد والدته، ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة جمعتهما، وعلق عليها رشاد قائلا:"كل سنة وأنتى طيبة يا ست الكل، ودايما منورة حياتى ودنيتى كلها".



محمد رشاد ووالدته

كان محمد رشاد قد شارك مؤخرًا في مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدورأحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عزالدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف.

وكشف المطرب محمد رشاد عن فيديو يجمعه مع خطيبته غادة فتحي وهو يغازلها ويغني لها "صباح ومسا" للسيدة فيروز، لترد عليه غادة بـ "حياتى"، وعلق رشاد علي الفيديو الذي نشرة علي حسابه بموقع انستجرام "أنت وبس".