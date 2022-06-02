شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يدعم مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي للمشاركة في مهرجان أفلام السعودية بنسخته الثامنة، والذي سيقام في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية من اليوم الخميس وحتى 9 يونيو 2020، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

يحظى مهرجان أفلام السعودية منذ انطلاقه في العام2008م برعاية مجموعة من صانعي الأفلام الموهوبين على مدار السنوات التي أقيم فيها المهرجان، لذا توجهت أنظار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لهذا الحدث الهام في صناعة السينما في السعودية، وذلك لإشراك ودعم المواهب الشابة التي تستحق تسليط الضوء عليها، حيث يعد دعم المواهب المحلية الهدف الأسمى لمهرجان البحر السينمائي الدولي الذي انشئ من أجله برنامج "معمل البحر الأحمر" حاضنة صناع السينما والمخرجين والمبدعين السعوديين والعرب.

يشارك مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في قيادة ورش عمل عن تجربة "معمل البحر الأحمر" وذلك في مركز إثراء، حيث سيوفر للمواهب السعودية منصة لمشاركة القصص ورعاية صناع الأفلام المحليين، فضلاً عن الترويج لاستقطاب منتجي الأفلام لصنع انتاجاتهم في المنطقة.

كما يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال مشاركته في النسخة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية جناحاً بارزاً، يسعى من خلاله إلى تعريف الزوار وزيادة وعيهم ببرامج وأنشطة النسخة الثانية من المهرجان، ويشمل برنامج التدريب الإبداعي والمهني المكثف الذي يقيمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على دروس خصوصية وتقديم الاستشارات للمشاركين من المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو السعوديين والعرب، الذين سيساهمون في تعزيز المعرفة في صناعة السينما، بهدف نقل مشاريع أفلامهم من أفكار مكتوبة إلى واقع ملموس ومشاهد على شاشات السينما.

وفي هذه المناسبة عبر الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الأستاذ محمد التركي عن فخرة وسعادته قائلاً:" نحن فخورون بشراكتنا القيمة مع مهرجان أفلام السعودية، ونتطلع للسير قدماً للعمل سوياً لتمكين المواهب المحلية". وأضاف قائلاً: "تعتبر جودة صناعة الأفلام المقدمة في كل مهرجان أفلام السعودية ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي رسالة للعالم على كفاءة المواهب والقدرات المحلية الناشئة، لذا نسعى من خلال هذه الشراكة للارتقاء بصناعة السينما السعودية وإيصالها للمستوى الإقليمي والعالمي".

ومن جانبه أعرب مدير مهرجان أفلام السعودية الشاعر والسينمائي أحمد المُلا، عن تفاؤله وسعادته قائلا:" بينما نحن ننتظر بشوق انطلاق مهرجان أفلام السعودية بنسخته الثامنة، لنرى ابداع صناع الأفلام من الشباب السعودي، فإنه يسعدنا جداً شراكتنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والتي تصب في مصلحة المشهد السينمائي المحلي، حيث ستثمر عن مستقبل مليء بالإبداع ينطلق من مملكتنا الحبيبة متجهاً نحو العالم".

الجدير بالذكر سيتم عرض بعضاً من الأفلام التي تم عرضها مسبقاً في النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، خلال أيام مهرجان أفلام السعودية مثل فيلم "كيان، ومسكون، قوارير، و جنون" ضمن فئة "السينما السعودية الجديدة"، كما سيتم عرض فيلم "أوروبا" تحت فئة الأفلام الروائية الطويلة.