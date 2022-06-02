شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى فى ضيافة مركز راشد لأصحاب الهمم بمدينة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم النجم أشرف عبد الباقى، مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث استقبله الأطفال بباقة ورد قبل أن ترافقه المدير العام للمركز مريم عثمان في جولة شاملة للإطلاع على مرافق المركز وفصوله وأقسامه، وتقدم له شرحاً عن البرامج العلاجية والتأهيلية والتدريبية التي يستفيد منها نحو 300 طالب وطالبة من أصحاب الهمم .

وتفاعل أشرف عبد الباقى مع الطلبة وشاركهم اللعب والمرح والعزف على الآلات الموسيقية، كما شهد استعراضاتهم الدرامية التي أعدوها وتدربوا عليها خصيصا لهذه الزيارة وشاركهم اداء الفقرات الاستعراضية على المسرح، حيث أبدى أشرف إعجابه بالمستوى الأكاديمي المتقدم والبرامج المدروسة التي تسهم في دمج هؤلاء الأطفال والطلبة مع المجتمع.

وأكد أشرف عبد الباقي ضرورة أن تلتزم الدراما العربية بقضايا هذه الفئة وهمومها وأحلامها، وتقديمها في إطارها الحقيقي لكشف مهارات هذه الفئة امام المجتمع.

وأعربت مريم عثمان عن فائق تقديرها لهذه الزيارة والدعم المتواصل من نجوم الفن والإعلام والرياضة للقضايا الإنسانية ، مؤكدة ضرورة تضامن مختلف قطاعات وشرائح المجتمع العربي من أجل مناصرة القضايا السامية والأهداف النبيلة وفي ختام الزيارة قدم طلبة التأهيل المهني هديتهم للفنان أشرف عبد الباقي من صناعة ايديهم، كما قدمت مريم عثمان درع المركز التكريمي.