شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تستضيف العرض العالمى الأول للفيلم المصرى شارع شامبليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصري "شارع شامبليون.. تأملات مدينية" مأخوذ عن قصة "شارع شامبليون" من المجموعة القصصية "دومينو" للكاتبة والناقدة ناهد صلاح، ضمن المسابقة الرسمية لـمهرجان فيلادلفيا للفيلم المستقل والمقام في الفترة ما بين 6 إلى 11 يونيو 2022 بـالولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم يُعرض في 11 يونيو 2022 الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا، وجاء العمل بالفيلم تطوعياً من مبدعيه، مدير التصوير الفنان عبد الرحمن محمد، وأداء صوتي الفنانة سلوى محمد علي، موسيقى الفنان علي كمادجو مونتاج الفنان عمر بدر الدين ورسوم وإسكتشات شيماء إبراهيم، كما تشارك الفنانة التشكيلية سعاد عبد الرسول بمعرضها الفني "حديقة افتراضية" في الفيلم.

وقامتا بالترجمة للغتين الإنجليزية والفرنسية الأديبتان بسمة ناجي رضوان وأريج جمال، فيما يتناول الفيلم من منظور نسوي تطورات العمران في منطقة وسط البلد بعيون مؤلفته وبحسِ تجريبي، "شارع شامبليون" هو التجربة المستقلة الأولى لفنانيه ومن إخراج أسماء إبراهيم.

يذكرأن الكاتبة والناقدة المصرية ناهد صلاح شاركت مؤخراً فى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة في دورته الخامسة التى انعقدت في الفترة من 6 إلى 11 مارس الماضى وحملت شعار "النساء من أجل القيادة"، وترأت اللجنة الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، وبمشاركة المخرجة اللبنانية ليال راجحة.