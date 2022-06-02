شكرا لقرائتكم خبر عن "يا كريم بالجفا".. ماجد المهندس يطرح أحدث كليباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان ماجد المهندس فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا كريم بالجفا"، من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق، وقد تم تصوير العمل في دبي لمدة ثلاثة أيام.



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وطرح مؤخرًا المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وفي الفيديو كليب تمت الاستعانة بالموديل العالمية الشهيرة إيرينا شايك وهي الصديقة السابقة للاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

كما طرح ماجد المهندس، مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم "يا جايبن راسى" وهى من كلمات قوس، ألحان محمد غازى، توزيع مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، وأغنية أخرى بعنوان "نصاب" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

وكان ماجد المهندس طرح أغنية مؤخرًا باللهجة اللبنانية تحمل اسم "كيفك" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.