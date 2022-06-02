شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل عن الإساءة لـ أم كلثوم وأحمد رامى باتحاد الكتاب:قعدة نميمة مخزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين لليوم السابع، إن الإساءة لـ أم كلثوم وأحمد رامي فى ندوة باتحاد الكتاب المصريين هو أمر مخزٍ ومثير للاستنكار.

واعتبر مدحت العدل أن ما قاله الشاعر فى حق أم كلثوم وأحمد رامى، ما هو إلا "قعدة نميمة مخزية" وكان يجب على اتحاد الكتاب ان ينأى بنفسه عن مثل تلك الفعاليات المسيئة

وأثارت تصريحات شاعر يدعى ناصر دويدار العضو باتحاد كتاب مصر، خلال أمسية ثقافية داخل أروقة الاتحاد، حالة من الغضب الشديد بسبب ما اعتبره محبو أم كلثوم وأحمد رامى بأنه "تطاول على قامات مصرية تركت بصمتها فى تاريخ الفن العربى".

تصريحات الشاعر دويدار أثارت ضده موجة من الغضب حيث قال خلال الأمسية: "أم كلثوم أنانية ولاعبت رامى على الشناكل، ورامي عنده هطل عاطفي، كما أن أم كلثوم سرقت أغنيتين لشاعر شاب وأدتهم لكبار الشعراء يشتغلوا عليها.. والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته، يقال إن هناك شاعر اسمه علي مهدي أعطى أم كلثوم قصيدتين وراح يشيع أن الست ستغني له وقامت أم كلثوم بتفصيص القصيدتين ومنحتهما لشعراء كبار ليبنوا عليها".