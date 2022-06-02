علاج نفسي وطلاق.. هذا ما سببه انتهاء مسلسل “فرندز” لـ جنيفر أنيستون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الممثلة الأميركية، جنيفر أنيستون، في الحلقة الأخيرة من برنامج “The Ellen DeGeneres Show”، بعد أن حلت أول ضيفة في البرنامج قبل 19 عاماً، لتكون هي من افتتحت البرنامج الشهير واختتمته.

وتحدثت آنيستون عن الفترة التي تلت نهاية المسلسل الأشهر في التلفزيون “فرندز”، وكيف أن طلاقها من الممثل الشهير براد بيت ساعدها على تخطي فكرة انتهاء المسلسل.

وأجابت جنيفر على سؤال وجهته مقدمة البرنامج، ألين دي جينيريس: كيف تعاملت مع فكرة انتهاء مسلسل “فرندز”؟ لترد جنيفر: “خضعت لعلاج نفسي، وطلقت”.

وأضافت بطلة مسلسل “فرندز”، الذي عرض طوال 10 سنوات، أنها غاصت كثيراً في فكرة الانفصال، وقالت: “لجأتُ للعلاج النفسي بعد طلاقي، وفي الوقت نفسه انشغلتُ بتصوير فيلم The Break-up (الانفصال) أيضاً، وبفضل ذلك بدأتُ فصلاً جديداً من حياتي”.

ويعد ظهور آنيستون في البرنامج هو رقم 20 خلال 19 عاماً، استمرت ألين بتقديمه خلالها، واعتبر أشهر البرامج الحوارية المنوعة في أميركا.

وكانت أنيستون كشفت في الفترة الأخيرة معاناتها قلة النوم والأرق، معترفةً بأنها تخشى عدم قدرتها على النوم، وهو الأمر الذي يزيد توترها غالباً.

ونقلت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، في ذلك الوقت، أن الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا، ظلت تعاني اضطرابات في النوم منذ عقدين من الزمن، وقالت في حديث لمجلة “people” إنها غالبًا تنتابها مشاعر قلق من أنها لن تستطيع أن تغفو.

وحسب أنيستون، فإن هذا المشكلة بدأت معها في عمر الثلاثين، وقالت: “لا نلاحظ تأثيرات قلة النوم عندما نكون شباباً، لأننا نكون أقوياء لا نُقهر”، مضيفة: “بدأت المشكلة كشيء تقبلته وتعايشت معه، لكن فجأة تدرك تأثيرات قلة النوم، وكيف تؤثر سلباً على يومك وعملك ووظائف الدماغ والجسم”.

ورغم طلاقها من زوجها الممثل الهوليوودي الشهير، براد بيت، فإنها ماتزال ترتبط معه بعلاقة قوية، وسبق أن حضر عيد ميلادها عام 2019، وقالت أنيستون بعد لقائها براد بيت في إحدى المرات: “كان الأمر ممتعاً للغاية، فأنا وبراد بيت صديقان، ونحن نتحدث دائماً، وليس هناك أي شيء غريب على الإطلاق”.