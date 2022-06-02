قبل 16 عاماً.. كيف توقع “جاك سبارو” فوز جوني ديب في قضيته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغلت المحاكمات القضائية التي كانت بين الممثل الأميركي جوني ديب وطليقته آمبر هيرد الساحة الفنية العالمية منذ أسابيع، إلى صدر يوم أمس الحكم لصالح النجم العالمي.

وعلق أحد مستخدمي موقع “تويتر” على فوز جوني ديب بمعركته القضائية ضد طليقته، من خلال نشر لقطة جسّد فيها شخصية القرصان “جاك سبارو” قبل 16 عاماً.

في هذا المشهد من فيلم “قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت”، يدور حوار بين “جاك سبارو”، والشخصية التي لعبها الممثل جاك دافنبورت، يقول فيه الأخير: “كنت تقول الحقيقة فعلاً”، ليرد عليه جاك سبارو قائلاً: “أفعل ذلك كثيراً، ورغم ذلك يتفاجأ الناس دائماً”.

وقضت هيئة المحلفين في فيرجينيا بأن مقال آمبر هيرد، الذي اتهمت فيه جوني ديب بالعنف المنزلي عام 2018، كان تشهيرياً، وبناء عليه حصل جوني ديب على 15 مليون دولار، منها 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، بينما حصلت هيرد على مليونَيْ دولار كتعويضات من قبل المحكمة.

من جهة ثانية، وجدت هيئة المحلفين الممثل جوني ديب مذنباً بالتشهير بآمبر هيرد، وأوصت بأن يدفع مليونَيْ دولار تعويضاً لها.

وأبدت آمبر هيرد، البالغة من العمر 36 عاماً، خيبة أمل “تفوق الوصف”، إزاء الحكم في قضية التشهير.

وكانت هيرد رفعت قضية تشهير مضادة بحق طليقها، مطالبة بتعويض يصل إلى 100 مليون دولار.

بدأت محاكمة التشهير منذ أبريل، واستمع المحلفون إلى أكثر من 100 ساعة من الشهادات إجمالاً. لقد سمعوا من عشرات الشهود، بمن في ذلك شهادة حية من جوني ديب وآمبر هيرد.