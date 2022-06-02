إليكم أبرز الأعمال التي تعرضها منصة “ديزني+”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة “ديزني+” عن مجموعة بارزة من الأعمال الفنية، التي ستتوفّر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على منصتها التي سيتم إطلاقها خلال الشهر.

ومن المقرر إطلاق خدمة البث التي طال انتظارها، في مصر، و15 دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم 8 يونيو، وستوفر المنصّة أكثر من 1200 فيلم، وما يزيد على 1000 مسلسل، و100 عرض من الأعمال الأصلية بشكلٍ حصري، وسيضاف إليها المزيد لاحقاً.

وكشف بيان “ديزني+” أن المشتركين سيتمكنون من مشاهدة أروع الأعمال الترفيهية، مثل: المسلسل الكوميدي الأصلي الذي لاقى نجاحاً كبيراً “Only Murders in the Building”، ومسلسل تلفزيون الواقع “The Kardashians”، إلى جانب جميع مواسم المسلسلات الأشهر على الإطلاق “The Simpsons”، و”Grey’s Anatomy”، و”The Walking Dead”.

وتقدّم المنصة، أيضاً، مجموعة متكاملة من الأفلام، بداية من الأفلام الكلاسيكية مثل “Avatar”، ووصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار “رجل حر” من بطولة رايان رينولدز.

وأكدت المنصة أنه سيتوفر عند الإطلاق إمكانية مشاهدة جميع الأعمال المفضّلة لعشاق أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار “Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings”، و”Black Panther”، و”Avengers: Endgame”، و”Black Widow”، وأحدث مسلسلات مارفل، بما في ذلك “Moon Knight”، و”WandaVision”، ومسلسل الرسوم المتحركة المذهل “ماذا لو؟”.

كما سيتمكن المشتركون من مشاهدة السلسلة الكاملة لأفلام “حكاية لعبة”، و”مغامرة ذاتية”، والفيلم المرشح لجائزة الأوسكار “لوكا”، ومن إنتاج استديوهات “والت ديزني” للرسوم المتحركة سيعرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار “إنكانتو”، الذي يروي قصة عائلة “مادريغال”، ومغامراتها اليومية غير العادية، وفيلم “كرويلا” الفائز بجائزة الأوسكار، من بطولة إيما ستون، التي تلعب دور شخصية “كرويلا دي فيل” الشهيرة.

وتوفر المنصة إمكانية مشاهدة مجموعة أعمال ديزني الكلاسيكية الخالدة، مثل: “سندريلا”، و”علاء الدين”، و”الأسد الملك”، و”حورية البحر”، والتي ستتوفّر للمشاهدة إلى جانب الأفلام التي تم إنتاجها مؤخراً، وحققت نجاحاً ضخماً، مثل: “ملكة الثلج”، و”ملكة الثلج 2″، و”مولان”. كما سيتوفر أيضاً مئات من مسلسلات وأفلام “ديزني” القصيرة، بالإضافة إلى الحلقات والعروض المميّزة، ومنها: “نشاطات نادي القائد: ميكي ماوس”، و”Hannah Montana”.

وتضم مكتبة الأعمال المتاحة أفلاماً وثائقية من إنتاج “ناشونال جيوغرافيك”، ومنها: “The Rescue”، و”Free Solo”، من تقديم المخرجَين والمنتجَين الحائزَين جائزة الأكاديمية: إي تشاي فاسارهيلي، وجيمي تشين، إلى جانب مسلسلات “ناشونال جيوغرافيك” الشهيرة، مثل: “تساؤلات جيف”، و”غوردون رامزي: أسرار الطعام”.

علاوة على ذلك، ستتاح للمشتركين مشاهدة أعمال “ستار وورز”، ومنها: مسلسل “The Book of Boba Fett”، وموسمَا “The Mandalorian”، وأحدث مسلسل من الأعمال الأصلية، وهو “Obi-Wan Kenobi” بطولة يوان مكجريجور.