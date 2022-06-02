ياسمين رئيس.. “المدمنون أقذر شخصيات في الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتبت الفنانة ياسمين رئيس تغريدة على “تويتر” هاجمت من خلالها بعض الأشخاص الذين سلموا أنفسهم للإدمان ولم يقاوموه.

وكتبت ياسمين في تغريدتها قائلة: “اللهم اكفنا شر الإدمان والمدمنين.. أقذر شخصيات في الحياة”.

من ناحية أخرى، كشفت ياسمين رئيس عن شكل شخصيتها في فيلم “ضرب نار” والذي تتصدر بطولته، والمقرر عرضه خلال هذا العام، ونشرت صورة لها بشعر أبيض وهي ترتدي فستاناً أسود في ظل تحضيراتها للشخصية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.

كما بدأت ياسمين تصوير فيلمها “خطة مازنجر”، والذي تخوض من خلاله تجربة الأفلام الكوميدية مع النجم حمدي الميرغني، ويشارك في بطولة الفيلم محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.