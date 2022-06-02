مايا دياب ترّوج للسياحة في لبنان.. “بلدك سياحتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في وقت تتكّل الدولة اللبنانية على الموسم السياحي في الصيف لجذب السيّاح والمغتربين وإدخال عملتهم الصعبة لإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم، فقد تولّت النجمة اللبنانية مايا دياب التسويق للموسم السياحي في ظل الظروف القاسية والتحديات التي يمرّ بها، وهذا ما بدا واضحاً في مشاركتها في حملة دعم وتشجيع السياحة في لبنان تحت شعار “بلدك سياحتك” التي تهدف إلى حثّ المغتربين والسيّاح العرب والأجانب على المجيء إلى لبنان وتمضية أجمل الأوقات في ربوعه والاستمتاع بمناظره الخلابة.

وفي مقطع فيديو لهذه الحملة تظهر مايا دياب وهي على البحر بمشاهد منوّعة ثم تستعرض لقطات عدة من حياة السهر الصاخبة في ليالي لبنان حيث الحفلات والأجواء المميزة في منتجعاته ومطاعمه.

من جهة أخرى، طرحت مايا أغنية “إمي يا إمي” تزامنًا مع يوم الطفل في 1 حزيران/ يونيو وهي أغنية خاصة للأمهات اللواتي ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم. والأغنية من كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وصوّرتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.

وعلقت مايا على هذا العمل بالقول: “‎من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم بحياتها هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل مريض أو رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة.. وممكن ما يقدر يكمل الحياة إلا بمرض معين ومشاكل صحية ما بحسّ فيها إلا هي…”إمي يا إمي” أغنية بقدمها لكل أم عانت وشفيت من معاناتها ولكل أم بعدها عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص كل الحياة”.