شكرا لقرائتكم خبر عن بيانو إيمان شاكر والأصدقاء على المسرح الصغير بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم عازفة البيانو إيمان شاكر حفل في الثامنة مساءً غدا الجمعة ٣ يونيو علي المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية بمصاحبة مجموعتها الموسيقية



عازفة البيانو ايمان شاكر

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية التى كتبها كبارالمؤلفين منهم فردليك شوبان ، عطية شرارة ، سكوت جوبلين ، جورج بيزيه بالاضافة الي مجموعة متنوعة من اروع الاعمال العربية منها موسيقي يا مسافر وحدك لـ محمد عبد الوهاب و طير بينا ياقلبي ل محمد فوزي .

الجدير بالذكر عازفة البيانو إيمان شاكر أسست مجموعة "إيمان شاكر والأصدقاء" في مايو 2015 ، و قامت بمزج بين مجموعات مختلفة من الآلات ، تقدم العديد من الألوان الموسيقية وهي كلاسيك، لاتيني، موسيقى خفيفة، عربي، بالإضافة إلى تقديم أغاني بإشتراك مغنيين بلغات متعددة، إنجليزي، فرنساوي، إيطالي، عربي كما قدمت المجموعة العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية.