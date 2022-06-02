شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت بعد غياب 12عامًا .. هل تغيرت ملامح النجمة شيرين سيف النصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشراليوم السابع صورة حصرية من أحدث ظهور للفنانة شيرين سيف النصر بعد غياب طويل عن الظهور، وتحديداً منذ ابتعادها عن الفن على مدار الـ 12 عاماً الماضية، وبدت شيرين سيف النصر وكأن ملامحها لم تتغير كثيراً باستثناء زيادة في وزنها بعض الشيء، حيث تداول نشطاء السوشيال ميديا الصورة بكثافة خلال الساعات الماضية معلقين أنها مازالت تحتفظ بجمالها المعتاد.



شيرين سيف النصر

واستطاعت شيرين سيف النصر أن تضع نفسها كواحدة من أبرز فنانات التسعينات رغم قلة الأعمال التي قدمتها، إلا أنها تمتعت بجمال لافت مع الشعر الأشقر والأعين الزرقاء جعلها مختلفة عن باقى الفنانات في جيلها، ومن أبرز أعمالها فيلم "سواق الهانم" مع أحمد زكى وسناء جميل، ومسلسل "المال والبنون" الجزء الثانى، ومسلسل "من الذى لا يحب فاطمة".

كما شاركت شيرين سيف النصر في مسلسل "اللص الذى أحبه" مع شريف منير وهانى رمزى، وفيلم "النوم في العسل" مع الزعيم عادل امام ودلال عبد العزيز، ومسرحية "بودى جارد" مع الزعيم عادل امام، وفيلم "أمير الظلام" مع الزعيم عادل امام والذى يعد آخر أعمالها السينمائية، وكان آخر أعمالها مسلسل "أصعب قرار".

وكانت شيرين سيف النصر قد قالت لـ"الخليج 365": "منذ فترة وأنا أقضي يومى بشكل طبيعي، بحب القراءة جدا، فيه روايات مصرية وأجنبية بحب أقراها دايما بشغل وقتى بيها، وبعد ذلك بشاهد أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية رومانسية ولايت".

أما عن نية العودة الفنية قالت: "تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض عليا مؤخراً فيلم ومسلسلين، ولكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأننى إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بى وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادى".