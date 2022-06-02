شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تحيى ذكرى ميلاد محمود ياسين: دايما كنت انت السند والاحتواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة شهيرة ذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان الكبير محمود ياسين، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها الراحل، وعلقت:" دايما كنت انت السند والاحتواء ميلادك في الجنة تنعم بما أتاك الله من فضله".



شهيرة تحيى ذكرى ميلاد محمود ياسين

وتعد زيجة محمود ياسين وشهيرة من أبرز وأشهر الزيجات في الوسط الفني، إذ استمرت حتى رحيل النجم الكبير الراحل، وبدأت من أول نظرة أمام الكاميرا أثناء تصويرهما لفيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ونشأت بينهما في كواليس هذا الفيلم قصة الحب التي امتدت لمدة ستة أشهر هى مدة تصوير الفيلم، وقبل نهاية تصوير الفيلم تمت خطبتهما بدعم من النجم الراحل أحمد زكي.

وذكرت شهيرة في أحد لقاءاتها الفنية أن أحمد زكى هو من تدخل في بداية علاقتها بمحمود ياسين وسأله عن طبيعة علاقته بشهيرة، خوفا منه على صديقته وابنة مدينته الزقازيق، وهو من شجع محمود ياسين على التقدم لخطبة شهيرة والزواج منها، وبعد أشهر قليلة من الخطوبة تم زفاف محمود ياسين على شهيرة؛ لتدوم علاقتهما معا لقرابة النصف قرن من الزمن.

وبرغم هذا التعاون الفني بين النجمين، إلا أن شهيرة صرحت في أكثر من لقاء أنها حُرمت من حقها كممثلة قائلة: "كنت بحزن لما بسمع النقاد بيقولوا شهيرة كانت هتبقى أهم ممثلة في الجيل لو كانت كملت"، إلا أنها كانت تعي جيداً أنها يجب أن تدفع ضريبة لكل شيء.



محمود ياسين وزوجته شهيرة

وأوضحت شهيرة أنها عاشت حياة أسرية لطيفة ومستقرة لذلك كان يجب أن تضحي بشيء من أجلها وكان الفن، وأشارت إلى أنها وقت زواجها من محمود ياسين كان نجماً كبيراً وكان يعمل في العديد من الأفلام وقد تصل في العام الواحد إلى 40 فيلماً.

عاش الزوجان معا لسنوات طويلة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه السنوات تخللتها فترة طلاق قصيرة نتيجة للغيرة، ومحاولات الكثيرين لإفشال علاقتهما بحسب تصريحاتها، لكن سرعان ما التأم الشمل وتصالحا واستمر زواجهما حتى رحيله في أكتوبر عام2020 عن عمر ناهز الـ 79 عاماً، بعدما وكان يعاني من تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بمرض الزهايمر.