تيم حسن ينشر صورة تجمعه بـ جوني ديب.. “فوز مستحق وواضح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يخفِ النجم السوري تيم حسن سعادته بفوز الممثل العالمي جوني دبي في قضيته مع زوجته السابقة آمبير هيرد.

ونشر تيم حسن عبر حسابه في موقع “إنستغرام” صورة تجمعه بديب بعد ساعات من إعلان الحكم من هيئة المحلّفين في فرجينيا حيال قضية الثنائي جوني ديب وآمبير هيرد، والتي أتت لصالح ديب.

وعلّق تيم حسن على صورته مع جوني ديب قائلاً: “مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرّفت عليه من خلال لقاءات عدّة، مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح”.

وأعاد حسن كتابة التعليق باللغة الأجنبية أيضاً مستخدماً هاشتاغ “العدالة لجوني ديب” و”الحقيقة تنتصر”.