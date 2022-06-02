روبي تتعرض لهجوم لاذع في تونس.. موضة قديمة ومتروكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت النجمة المصرية روبي لهجوم حاد من قبل شريحة واسعة من التونسيين، على هامش حفلاتها الأخيرة في البلاد، حيث تم تهميش عدد من الفنانين المحليين بسببها على حد رأي المهاجمين.

وقال الإعلامي التونسي سمير الوافي في منشور عبر حسابه على موقع “فايسبوك”: “المواطنة المصرية روبي التي تدّعي الغناء وانسحب بسببها نوردو مؤخراً من حفل كان شريكها فيه في سوسة… احتجاجاً على تقزيمه وإهانته في الأفيش، غنّت في ذلك الحفل من دون نوردو وقبضت خمسين ألف دولار مقابل ما يشبه الغناء (أكثر من 150 ألف دينار)”.

وأضاف الوافي: “صعدت على الركح على الساعة الرابعة صباحاً حين أصبح الوعي بحضورها ضعيفاً واستبلاه الجمهور أسهل”.

وتابع: “رغم أنها في مصر تكاد تصبح موضة قديمة ورخيصة ومتروكة… فإنها في تونس حظيت بمعاملة النجمة الكبيرة مادياً ومعنوياً وجماهيرياً… وتمت التضحية بكرامة مغني تونسي شاب وناجح من أجلها… ولم يفهم أحد وهي على الركح هل هي راقصة تغني أم مغنية ترقص… ومن سيفهم شيئاً في حفل صاخب على الساعة الرابعة صباحاً ومن سيميز بين الديك والحمار!؟”.