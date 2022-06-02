شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج حاتم على..أبرز أعماله الدرامية من"عمر" لـ اهو ده اللى صار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس مع ذكري ميلاد المخرج حاتم على الذى ولد فى مثل هذا اليوم 2 يونيو، وخلال مسيرة طويلة من الأعمال برز اسمه كواحد من أهم المخرجين الذين أثروا فى الحياة الدرامية، خاصة بأعمال تاريخية نتعرض لأبرزها خلال السطور التالية.



المخرج حاتم على

مسلسل تناول سيرة الخليفة الثاني في حياة الدولة الإسلامية، وهو الصحابى الجليل عمر بن الخطاب، حيث تعرض العمل إلى لمحات عديدة من عمر الدولة الإسلامية، وكيف كان حال "الفاروق" في البداية حتي اعتنق الإسلام.

واحد من أهم مسلسلات حاتم علي الدرامية التي لا زالت عالقة في أذهان الكثيرين، وهو نقطة تحول في مسيرة المخرج حاتم علي الذي برز اسمه كأحد أهم المخرجين العرب وقتها، وتدور أحداث المسلسل حول حرب الثأر بين تغلب وبني شيبان التي عرفت بـ”حرب البسوس”، والتي استمرت 40 عاماً.

تناول العمل حقبة حكم الملك فاروق الأول ونشأته وحياته حتى قيام ثورة 25 يوليه 1952 ونفي الملك خارج مصر، وعلاقته بالألمان، والإنجليز، والشخصيات الوطنية المصرية التي كانت تقاوم الاحتلال الإنجليزي في تلك الفترة التاريخية، وذكر العمل بعض تفاصيل الملك الخاصة البعيدة عن السياسة، وعلاقته بزوجته، الملكة فريدة، التي طلقها وتزوج لاحقًا الملكة ناريمان، وولادة ابنه الملك أحمد فؤاد الثاني، ووالدته نازلي.

وقد حصل المسلسل على 6 جوائز ذهبية في مهرجان القاهرة للإعلام العربى في دورته الـ13، و حصل المخرج حاتم على ذهبية أفضل إخراج، والمسلسل من بطولة تيم حسن وعزت أبو عوف ووفاء عامر وصلاح عبد الله، وتأليف لميس جابر.

يقدم المسلسل الرواية التاريخية لسيرة البطل العظيم صلاح الدين من وجهة نظر إسلامية، يركز المسلسل على سيرة صلاح الدين الأيوبي ، ويبرز شجاعته وحسن خلقه وحنكته كما يحكي كيف استطاع توحيد المسلمين وسحق الصليبين في معركةحطين الشهيرة واستعادة القدس بعد أن انتزعها الصليبيون منذ قرابة المائة عام.

عرض المسلسل لأول مرة في عام 2001، ودبلج إلى عدد من اللغات وعرض في ماليزيا و تركيا و اليمن و الصومال، من بطولة النجم جمال سليمان و سوزان نجم الدين و باسم ياخور ، تأليف وليد سيف .

أحد أهم مسلسلات حاتم على الذى تعاون فيه مع المؤلف عبد الرحيم كمال، وقامت ببطولة المسلسل روبى، احمد داود، محمد فراج، محمود البزاوى، سوسن بدر، حيث نجح المسلسل بصورة كبيرة خلال فترة عرضه.