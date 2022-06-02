شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزى مصطفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزى مصطفى، حيث إنها من مواليد 2 يونيو 1943، حصلت على دبلوم الفنون التطريزية، ثم اختارها المخرج صلاح أبوسيف وهى فى الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة فى فيلم "بين السماء والأرض"، ثم قدمت فيلم "المراهقات"، الذى شاركت فى بطولته مع الفنانة ماجدة، قبل أن يختارها المخرج حسين كمال، لبطولة فيلم "البوسطجى"، الذى كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية فى عالم الفن وذلك فى 1968 أمام شكرى سرحان وصلاح منصور.

بلغ رصيدها الفنى نحو 44 فيلماً سينمائياً، وما يزيد على 100 مسلسل وسهرة وتمثيلية تليفزيونية وإذاعية، وقد دخلت عالم التمثيل فى سن مبكرة، ومن أفلامها الأخرى: (المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائرالفجر، وحرامية فى كى جى تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات).

ومن المسلسلات التليفزيونية التى شاركت فيها مسلسلات (أبنائى الأعزاء.. شكراً، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة).

وتوفيت زيزى مصطفى فى يوم 13 فبراير 2008 فى منزلها بمصر الجديدة إثر نوبة قلبية.