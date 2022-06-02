مفاجأة.. أمبر هيرد تحصل على تعويض بـ 2 مليون دولار.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 05:55 صباحاً - على الرغم من الحكم لصالح الممثل الامريكي الشهير جوني ديب إلا أن هيئة المحلفين وجدته مدانا أيضا بالتشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

فبعد 6 أسابيع من الجلسات التي تتضمنت عشرات المناقشات وشهادة لشهود من قبل الطرفين، حكمت محكمة فيرجينيا بفوز جوني ديب وتعويض مالي قدره 15 مليون دولار والحكم لصالح أمبر هيرد بنحو 2 مليون دولار في الدعوى المقابلة بسبب تعرضها للتشهير من قبل أحد محامين جوني ديب.

جدير بالذكر أن هيئة المحلفين في فيرجينيا قضت بأن مقال أمبر هيرد الذي اتهمت فيه جوني ديب بالعنف المنزلي عام 2018 كان تشهيريا، وبناءا عليه حصل جوني ديب على 15 مليون دولار منها 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

وصدر القرار من قبل محكمة فيرجينيا وتأخر نصف ساعة بعد أن فشل المحلفون في كتابة التعويضات في استمارة الحكم.

وعلى مدار 6 أسابيع أثارت تلك المحاكمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سعى ديب من خلالها لاستعادة سمعته بينما تتهمه هيرد بسوء المعاملة وضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما من 2015 وحتى 2017.