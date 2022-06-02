شاكيرا تضبط بيكيه وهو يخونها.. فهل ينفصلا قريبا؟

كتب امير فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 05:55 صباحاً - ذكرت تقارير صحافية أن جيرارد بيكيه لاعب برشلونة أوشك على الانفصال عن زوجته شاكيرا المغنية الكولومبية بسبب خيانته لها وذلك بعد زواج دام 12 عاما.

وحسب موقع “EL PERIÓDICO” ضبطت شاكيرا زوجها وهو يخونها مرة أخرى، وأن هذا هو سبب عدم ظهورهما سويًا منذ مارس الماضي .

ومن المؤشرات على انهيار علاقة الثنائي، كانت الأغنية الجديدة التي أطلقتها شاكيرا شهر إبريل، وتعبر كلماتها عن اللوم والعتاب، بالإضافة إلى سفر الكولومبية مرتين إلى إيبيزا في مايو رفقة طفليها بدون بيكيه.

كما أصبح روتين بيكيه الجديد خارج عن السيطرة، ويتردد بكثرة على الحفلات في النوادي الليلية رفقة زميله ريكي بويغ وقد شوهدا أكثر من مرة رفقة العديد من النساء.

وبدأت علاقة بيكيه وشاكيرا بعد كأس العالم 2010 الذي أقيم في جنوب إفريقيا وكانت الأخيرة هي من غنّت الأغنية الرسمية له، ولم يقرر الثنائي الزواج خلال علاقتهما التي دامت 12 عامًا، وأنجبا طفليهما ميلان وساشا.