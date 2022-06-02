شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر..كراكيرى وشفيق يواجهان الرعب فى البيت بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت إحدى المنصات الرقمية مسلسل "البيت بيتى" بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، وإخراج خالد مرعى، ولاقت الحلقات التي تم عرضها استحسان الجمهور، لاسيما أن المسلسل يمزج بين مشاهد الرعب والإثارة والكوميديا التي أصبحت طاغية على المشاهد جميعها، حتى لايقع صناع المسلسل في فخ الملل، وتلقى أبطال المسلسل الإشادات على صفحات السوشيال ميديا بسبب قصة المسلسل وأداء الممثلين.

ومع عرض الحلقات الأولى للمسلسل ، تناولت البدايات قصة كل من كراكيري - كريم محمود عبد العزيز / شفيق- مصطفى خاطر، والبداية مع كراكيري فهو سائق تاكسي من الطبقة الفقيرة، معدوم الشخصية غير متحمل للمسؤولية، على الجانب الآخر "بينو" شاب مرفه زيادة عن اللزوم توفي والده حديثًا وترك له قصر طاب شاه زاد، تتقاطع طرق كراكيري وبينو عندما يقوم الأول بتوصيل سيدة غريبة الأطوار للقصر مما يؤدي لاختفاء التاكسي الخاص به، من تلك النقطة يرتبط مصير الاثنين معًا وتبدأ الأحداث الغريبة المريبة في الحدوث لهما مع نهاية الحلقات الأولى .

مسلسل "البيت بيتي"، بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، مى القاضي، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي.