كتب امير فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 03:50 صباحاً - هنأ الفنان المصري محمد هنيدي، الممثل العالمي جوني ديب، بعد الفوز في معركته القضائية ضد آمبر هيرد، موجها رسالة له من خلف الدهشوري خلف، وهي الشخصية التى قدمها هنيدي، خلال أحداث فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذى عرض منذ ما يقرب من ربع قرن.
وكتب هنيدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مبروك للصديق جوني ديب، وخلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك”.
وقد اعاد مغردون نشر المقطع الذي يظهر في هنيدي وهو ينصح احمد السقا قائلا “يا علي ده انا جولتلك حريم لأ حريم لأ،، اسمع كلامي يا علي،متآمنش لحرمة في الدنيا دي كلاتها غير أمك؛ ولو أبوك طلقها متأمنلهاش يا علي.”.
وكانت قد أدانت هيئة المحلفين الأمريكية الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بتهمة التشهير بالنجم جونى ديب، وقضت له بتعويض قدره 15 مليون دولار، وكان الأعضاء السبعة في الهيئة في محكمة «فيرفاكس»، بالقرب من واشنطن قد توصلوا للقرار بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها يوم الجمعة الماضي، واستكملتها اعتباراً من الثلاثاء.
ورفع نجم «قراصنة الكاريبي» دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسرى».
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقال شوّه سمعته وقوّض مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يهنأ “الصديق” جوني ديب على طريقته ويذكره بنصائح “خلف الدهشوري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.