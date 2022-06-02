محمد هنيدي يهنأ “الصديق” جوني ديب على طريقته ويذكره بنصائح “خلف الدهشوري”

كتب امير فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 03:50 صباحاً - هنأ الفنان المصري محمد هنيدي، الممثل العالمي جوني ديب، بعد الفوز في معركته القضائية ضد آمبر هيرد، موجها رسالة له من خلف الدهشوري خلف، وهي الشخصية التى قدمها هنيدي، خلال أحداث فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذى عرض منذ ما يقرب من ربع قرن.

وكتب هنيدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مبروك للصديق جوني ديب، وخلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك”.

وقد اعاد مغردون نشر المقطع الذي يظهر في هنيدي وهو ينصح احمد السقا قائلا “يا علي ده انا جولتلك حريم لأ حريم لأ،، اسمع كلامي يا علي،متآمنش لحرمة في الدنيا دي كلاتها غير أمك؛ ولو أبوك طلقها متأمنلهاش يا علي.”.

وكانت قد أدانت هيئة المحلفين الأمريكية الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بتهمة التشهير بالنجم جونى ديب، وقضت له بتعويض قدره 15 مليون دولار، وكان الأعضاء السبعة في الهيئة في محكمة «فيرفاكس»، بالقرب من واشنطن قد توصلوا للقرار بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها يوم الجمعة الماضي، واستكملتها اعتباراً من الثلاثاء.

ورفع نجم «قراصنة الكاريبي» دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسرى».

ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقال شوّه سمعته وقوّض مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.