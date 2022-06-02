أمبر هيرد محبطة “بشكل لا يوصف” بعد القرار القضائي لصالح جوني ديب

كتب امير فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 03:50 صباحاً - قالت الممثلة الأمريكية أمبيرهيرد على حسابها على تويتر بأن الحكم الصادر ضدها فى قضية التشهيرالمقامة ضد الممثل الأمريكى جونى ديب: “الإحباط الذى أعيشه اليوم لا يوصف بالكلام”، من جهته، وصف الممثل الأمريكى جونى ديب على حسابه على انستجرام الحكم الصادر بتغريم أمبير هيرد فى قضية التشهير بأنه “أعاد لى الحياة”.

وأدانت هيئة المحلفين الأمريكية الممثلة الأمريكية أمبير هيرد بتهمة التشهير بالنجم جونى ديب، وقضت له بتعويض قدره 15 مليون دولار، وكان الأعضاء السبعة في الهيئة في محكمة «فيرفاكس»، بالقرب من واشنطن قد توصلوا للقرار بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها يوم الجمعة الماضي، واستكملتها اعتباراً من أمس الثلاثاء.

ورفع نجم «قراصنة الكاريبي» دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسرى».

ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقال شوّه سمعته وقوّض مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.