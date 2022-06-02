شكرا لقرائتكم خبر عن "سمك القرش" .. نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من تصوير كليب أغنيتها الجديدة "سمك القرش"، والمقرر طرحه مساء اليوم الخميس، وأخرج الكليب المطرب والمخرج جاد شويرى، والأغنية من كلمات وألحان كريم ومانو وأمين نبيل.

وننشرالصورالأولى من الكليب الجديد للفنانة نيكول سابا، حيث أطلت بإطلالة جذابة باللون الأحمر النارى من خلال إطلالة صيفية التي تحب التواجد من خلالها دائمًا وتقدم أعمالاً بالطابع السريع الذي يتناسب مع الموسم الصيفى والحفلات.

وتعلن النجمة نيكول سابا خلال الأيام القادمة عن مفاجأة سينمائية جديدة اتفقت عليها خلال الأيام الماضية وتعلن عن تفاصيلها قريبا حيث تعود للسينما من جديد.



