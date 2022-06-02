تغيرات كبيرة على التحديث الجديد لأجهزة “أبل”.. ستتيح هذه الميزات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المتوقع أن تقدم شركة أبل عدداً كبيراً من التحديثات الجديدة لأجهزة آيفون وآيباد، مع تحديث النظام التشغيل “iOS 16” و”iPadOS 16″، والتي من المنتظر أن تعلن عنها الشركة خلال الكلمة الرئيسية لمطوري “WWDC 2022” في 6 يونيو الجاري.

وتشمل التغييرات التي تم إجراؤها على “آيفون” تحديثات للإخطارات والرسائل وتطبيق Health، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ومن المتوقع أن يحصل تطبيق Health على ميزات جديدة تعمل مع “آيفون” وساعات أبل.

كما ستضيف “أبل” عناصر واجهة مستخدم جديدة إلى شاشة القفل مع دعم ميزة “Always on display”، وهي استمرار عمل الشاشة بشكل دائم على هواتفها المقبلة “آيفون 14” و”آيفون 14 برو”، ما سيسمح بمشاهدة الأدوات ورسائل التنبيهات على جهاز آيفون في وضع قفل الشاشة.

ومع ذلك، غالباً ما تكشف شركة أبل النقاب عن أحدث إصداراتها من “آيفون” في الخريف، لذلك ستظل بضعة أشهر قبل أن يتمكن المستهلكون من شراء الهواتف التي يمكنها استخدام هذه الميزة.

كما من المتوقع أن تضيف “أبل” خيارات جديدة لتعدد المهام على “آيباد”.

وفي العام الماضي، سمحت بتشغيل تطبيقين جنباً إلى جنب، لكن بعض الأشخاص الذين يرغبون في عمل المزيد باستخدام أجهزة iPad الخاصة بهم لطالما رغبوا في خيار تشغيل المزيد من التطبيقات في نوافذ مختلفة، كما هو الحال في جهاز ماك.

وقالت “بلومبرغ” إن الشركة قد تعلن أيضاً عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من طراز “MacBook Air” في الحدث المقبل.