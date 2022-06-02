شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين لـ جونى ديب "مازحا": لو كنت جيتلى كان الموضوع خلص بره المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم آسر ياسين على النزاع القضائى بين النجم العالمى جونى ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، مستعينا بشخصيته فى مسلسل "سوتس بالعربى" إذ كان يؤدى دور محام، وكتب على حسابه الشخصى على "فيس بوك": "مبروك يا جونى يا أخويا بس لو كنت جيتلى من الأول كان الموضوع خلص بره المحاكم".

وانتهت جلسة الحكم فى القضية التى تختصم فيها آمبر هيرد زوجها السابق جونى ديب، لصالح الأخير إذ حكمت محكمة أمريكية بـ15 مليون دولار لصالح جونى ديب فى قضية التشهير.

وفى وقت سابق، قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة أشخاص وصلت اليوم الأربعاء إلى حكم بشأن دعوى التشهير التى رفعها جونى ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وأكدت الشبكة أن السبب فى تأخر إصدار هيئة المحلفين لحكمها فى قضية جونى ديب وآمبر هيرد هو ورقة الحكم التى تحتوى على 42 سؤالاً.

وفى هذا السياق، على هيئة المحلفين الإجابة على 42 سؤالاً وردت فى الوثيقة التى قدمتها المحكمة قبل إصدار الحكم،؛ إذ إن كل سؤال بمثابة قرار وحكم بحد ذاته، وعليه فذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فالـ42 سؤالاً تنقسم بين 24 سؤالًا بخصوص ادعاءات ديب، و18 سؤالاً بخصوص دعوى هيرد المضادة، فيما تمتد هذه الوثيقة على ثمانى صفحات.

والإجابة عن تلك الأسئلة ستجعل اتخاذ القرار أمراً حتمياً وعادلاً، كما أنها ستساعد هيئة المحلفين على اتخاذ قرار بشأن الأضرار التى لحقت بكلا الطرفين، وأى تعويضات عقابية.