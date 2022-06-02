شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد أحمد توفيق .. برع فى التمثيل وأخرج "لن أعيش فى جلباب أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس 2 من يونيو مع ذكرى ميلاد الممثل والمخرج أحمد توفيق الذى يعتبر واحداً من الممثلين الأكثر موهبة ممن مروا في تاريخ السينما والدراما المصرية، إذ عرف بحرصه على أدق التفاصيل ولعب أدواره باحترافية شديدة، كما انه واحد من أهم المخرجين الذين اخرجوا علامات بارزة، مثلما يظهر خلال السطور التالية.



المخرج والممثل احمد توفيق

اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف وقدمه للمرة الأولى في فيلم "لا وقت للحب" ثم توالت أعماله السينمائية ومنها دوره الشهير في فيلم "القاهرة 30"، اشتهر بتعاونه مع الفنان الراحل نور الشريف، وربما لا يعلم كثيرون أنه هو نفسه مخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".



احمد توفيق

طوال مسيرته أخرج العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة منها الأعمال التاريخية الدينية، مثلما حصل مع مسلسل "عمر بن عبد العزيز" الذى حقق نجاحاً كبيراً.

اشتهر ايضاً بنبله، واحترامه لزملائه، ولعل أبرز دليل على ذلك ما حدث حينما استكمل إخراج مسلسل "السقوط في بئر سبع" بعد وفاة صديقه المخرج نور الدمرداش، حيث رفض كتابة اسمه على التتر، واشترط كتابة اسم نور الدمرداش وحده فقط احتراماً له.

أخرج أيضا ً مسلسل "الحسن البصرى"، و"نور الإسلام"، "هارون الرشيد"، وكانت لديه أحلام كبيرة في اخراج أعمال دينية أكثر، وكان دائم انتقاد الرقابة بحجة شدتها في الرقابة.